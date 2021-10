DIRETTA Serie A LIVE, Sassuolo-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Sassuolo di Dionigi nella settima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Sassuolo nel quarto anticipo valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar in Champions League. Dall’altra i neroverdi di Dionigi puntano a dare seguito al successo sulla Salernitana per avvicinarsi alla parte alta della classifica. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Mapei in tempo reale.