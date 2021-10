Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Kessie, nelle scorse riaccostato ai nerazzurri. L’ivoriano è sempre in scadenza di contratto con il Milan

“Mai parlato con l’Inter“. A ‘calciomercato.com’ l’agente di Franck Kessie ha smentito in maniera netta le notizie di ieri che parlavano di contratti tra lui e il club nerazzurro con protagonista appunto il centrocampista ivoriano in scadenza a giugno con il Milan. “Un calciatore del calibro di Frank non ha bisogno di essere proposto“, ha aggiunto Atangana facendo poi intendere che un’intesa coi rossoneri per il rinnovo è molto, ma molto lontano: “Per un calciatore importante, serve sempre un contratto all’altezza“. Contratto all’altezza che, stando al giornalista di ‘Telelombardia’ Davide Russo de Cerame, gli ha invece proposto il Paris Saint-Germain. Nel dettaglio: 8 milioni netti a stagione più altri 5 alla firma e bonus che aumentano di ogni anno fino alla fine del contratto.

Calciomercato Inter, Kessie ha detto sì al Psg

Stando alla medesima fonte, la super proposta del Psg è stata accettata da Kessie e il suo agente. Insomma, tra le parti “c’è un accordo“. Quindi a partire da luglio 2022, a meno di clamorose sorprese, il classe ’96 sarà un nuovo giocatore dei parigini.