DIRETTA Champions LIVE, Inter-Sheriff | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta lo Sheriff Tiraspol nella terza giornata di Champions League. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita lo Sheriff Tiraspol in una gara molto delicata valida per la terza giornata del gruppo D di Champions League. Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi sono costretti a vincere per non compromettere la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Dall’altra i moldavi di Vernydub vogliono continuare a stupire e restare a punteggio pieno dopo aver battuto Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.