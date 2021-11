DIRETTA Serie A LIVE, derby Milan-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel derby della dodicesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter e il Milan si affrontano nel derby della Madonnina nel posticipo che chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono infliggere la prima sconfitta in Italia ai ‘cugini’ per avvicinarli a 4 lunghezze e riaprire il discorso scudetto. Dall’altro i rossoneri di Pioli vanno a caccia dell’ottava vittoria di fila per dimenticare le delusioni Champions e rinsaldare il primo posto. Interlive.it vi offre il derby dello stadio Meazza in tempo reale.