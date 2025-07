Con l’Inter è durata solo un giorno: è tutto fatto, “accordo raggiunto e maxi ingaggio”

Niente trasferimento in nerazzurro per il giocatore. La trattativa con il club milanese non è decollata ed è pronta la firma con un’altra squadra

Siamo in una fase del calciomercato dove le voci iniziano ad essere sempre più insistenti. Ma non è detto che le indiscrezioni si trasformino in trattative concrete o addirittura in fumata bianca.

È successo così con uno dei calciatori che nelle ultime ore è stato avvicinato all’Inter.

Si era parlato con insistenza di un suo possibile approdo alla corte di Chivu, ma alla fine non vestirà la maglia della squadra nerazzurra nella prossima stagione.

La trattativa non è mai iniziata. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore ha trovato l’accordo con un altro club.

Inter: Xhaka non vestirà nerazzurro

L’eventuale partenza di Calhanoglu ha portato La Gazzetta dello Sport ad accostare Xhaka ai nerazzurri per la sostituzione. Una ipotesi pressoché impossibile, come vi aveva spiegato ieri Interlive.it.

Xhaka verso il trasferimento in Arabia

La pista Inter-Xhaka non ha mai preso realmente consistenza. Il giocatore svizzero puntava ad un contratto biennale o triennale e sappiamo come i canoni di Oaktree non prevedano una durata simile per un giocatore over 30. Quindi da parte dei nerazzurri non c’è mai stato un interesse concreto nei confronti del centrocampista.

Chi, invece, ha deciso di affondare il colpo è il club arabo NEOM. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport De, la squadra saudita neopromossa in Saudi Pro-League ha messo sul piatto un contratto da 10 milioni a stagione per il giocatore.

Una cifra che ha portato Xhaka a dire sì ed ora si attende l’intesa con il Bayer Leverkusen per l’ufficialità. Ma il destino del centrocampista è sempre più verso l’Arabia.

Ricordiamo che sul giocatore c’erano anche Milan e Juventus. I rossoneri alla fine hanno deciso di puntare su un profilo più giovane come Ricci. Per i bianconeri dovrebbe esserci stato un semplice sondaggio. In questo momento le priorità sono altre e il suo arrivo era legato principalmente ad una partenza a centrocampo.

Inter: Oaktree ha una linea precisa

Il no a Xhaka da parte dell’Inter è dovuto alla linea che Oaktree ha deciso di adottare e non sono previste eccezioni. La proprietà americana, in caso di partenza di Calhanoglu, punterà su un giocatore più giovane e meno costoso lato ingaggio I nomi sono sempre i soliti, il preferito rimane Ederson dell’Atalanta, ma il discorso sarà approfondito solo in caso di addio del turco.