Inter, Zanetti si traveste da Marotta: annunciato il nome del prossimo colpo

Il vicepresidente nerazzurro continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Ed è proprio lui a svelare quale potrebbe essere il prossimo acquisto

Marotta e Ausilio sono i principali protagonisti sul mercato dell’Inter, ma anche Zanetti continua ad essere molto attivo in questo ambito dando una mano molto importante a presidente e Ds.

Il profilo dell’ex capitano nerazzurro, da anni vicepresidente del club, è fondamentale sia per la sua grande esperienza sia perché conosce alla perfezione l’ambiente.

In qualche modo anche Zanetti è coinvolto nel calciomercato dell’Inter.

Intercettato dai microfoni di SportMediaset prima della finale del Mondiale per Club, il vicepresidente ha fatto il punto della situazione soffermandosi su due temi caldi in viale della Liberazione.

Zanetti su Calhanoglu

Uno è sicuramente il reintegro di Calhanoglu dopo il botta e risposta con capitan Lautaro.

Zanetti non è entrato nei particolari di questa vicenda, ma ha assicurato che “il gruppo sta bene e ora meritiamo le vacanze. Poi si penserà a fare una grande stagione. Come sempre siamo abituati a fare una grande stagione“.

Zanetti e il possibile arrivo di Leoni

Non solo Calhanoglu, in casa Inter ormai da tempo si parla del possibile arrivo di Leoni. Il centrale del Parma piace molto a Chivu e il suo nome è balzato in pole position proprio con l’arrivo del romeno in panchina. Una trattativa non semplice vista la richiesta dei Ducali, ma Marotta ci proverà fino alla fine.

E la conferma arriva anche da Zanetti: “Leoni è un giovane molto interessante. Vediamo se c’è questa possibilità. Ma ora ci dobbiamo concentrare a fare un gruppo in grado di affrontare tutte le competizioni“. Insomma, l’interesse del club è reale. Poi devono esserci le condizioni per arrivare all’accordo.

Il Parma chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro e l’Inter vorrebbe chiudere la trattativa con il tesoretto delle cessioni. I contatti vanno avanti e vedremo se ci sarà la possibilità di trovare l’intesa definitiva. Di certo l’interesse dei nerazzurri nei confronti di Leoni è vero e concreto.

L’Inter non si fermerà a Leoni

Leoni è solo il primo degli obiettivi che l’Inter proverà a chiudere nei prossimi giorni. Le uscite saranno fondamentali per capire dove intervenire, ma di certo i nerazzurri proveranno a definire la rosa nel minor tempo possibile.