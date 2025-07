Sommer al Manchester United per sostituire Onana: cosa sta succedendo

L’infortunio dell’ex portiere dell’Inter costringe i ‘Red Devils’ all’intervento sul mercato, occhio alla pista per lo svizzero

Una sola stagione è bastata ad André Onana per conquistare l’affetto dei tifosi nerazzurri e tornare in grande stile all’interno di quella ristrettissima cerchia di portieri più forti del panorama europeo.

Per l’Inter, poi, l’occasione della cessione per monetizzare un’affare che era stato chiuso a parametro zero è stata davvero irrinunciabile. Così l’ex Ajax ha sposato il progetto del Manchester United, trovando tuttavia non poche difficoltà e momenti d’incertezza.

Nonostante tutto, ad oggi, sotto la guida di Ruben Amorim, Onana resta un punto fisso all’interno delle gerarchie di squadra. Ma il recente infortunio rimediato al bicipite femorale potrebbe cambiare rapidamente le carte in tavola.

Al punto che lo stesso tecnico, preoccupato per l’assenza del proprio portiere per circa 6-8 settimane spalmate fra fase pre-stagione e prime partite di campionato in Premier League, avrebbe chiesto l’aiuto della propria dirigenza per un intervento sul mercato risolutivo.

Fra le opzioni in esame potrebbe spuntare persino Yann Sommer.

Martinez, Lammers oppure Sommer: United a caccia del Onana dopo l’infortunio

Amorim non vuole rinunciare affatto alla possibilità di esser competitivo da subito in stagione per riscattare l’ennesima delusione in casa United, vissuta lo scorso anno.

Pertanto, al posto di Onana servirebbe davvero qualcuno disposto a farsi carico di una responsabilità altissima. Un portiere di esperienza, come nel caso di Emiliano Martinez, per il quale i ‘Red Devils’ si sarebbero già mossi incontrato però una richiesta economica dell’Aston Villa ben superiore alle aspettative.

L’alternativa, specie se l’argentino Campione del Mondo dovesse piuttosto approfittare delle occhiate arabe, ricadrebbe su Senne Lammers, promettente ventitreenne sotto contratto con l’Anversa.

In ultima analisi, non si esclude che allo United possa persino essere offerto Yann Sommer dai propri intermediari.

L’attuale portiere dell’Inter ha soltanto un anno di contratto residuo, piace al Galatasaray e la porta per la cessione potrebbe aprirsi a fronte di un investimento di di 8-10 milioni di euro. Cifra che ai nerazzurri farebbe particolarmente comodo, visto che anche lui s’era aggregato a costo zero.

Certo è che caso di cessione il duo dirigenziale composto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovrebbe darsi immediatamente da fare per scovare un degno sostituto, in una finestra temporale piuttosto ristretta in vista della nuova stagione. Affare improbabile, ma non impossibile.