Calciomercato Inter, doppio colpo in attacco: uno a gennaio, uno a giugno

L’Inter cercherà di rinforzare l’attacco del futuro, ma un movimento potrebbe esserci già a gennaio con il Real Madrid che può cedere Jovic

L’Inter è alla ricerca di un attaccante sicuramente per il prossimo anno ma anche per gennaio potrebbe muoversi in questo senso. Con la molto probabile partenza di Martin Satriano, il quale dovrebbe andare via in prestito, si apre uno slot da occupare per il reparto offensivo. L’uruguayano potrebbe rientrare nell’affare Nandez con gli isolani. Ma non solo, perchè i continui infortuni di Alexis Sanchez sono un campanello d’allarme costante.

Simone Inzaghi ha le pedine contate e a gennaio potrebbe chiedere rinforzi. Uno su tutti potrebbe essere Luka Jovic, il quale è in uscita dal Real Madrid. L’operazione, dopo il corteggiamento estivo, potrebbe basarsi sul prestito secco fino al termine della stagione. Un’alternativa valida a Dzeko, Lautaro e Correa, soprattutto nei momenti in cui la pressione degli impegni alimenta la stanchezza e la lucidità. Sul calciatore c’è anche l’Arsenal che deve necessariamente rimpiazzare Lacazette e Nketiah.

Calciomercato Inter, Lacazette rifiuta l’Arsenal: possibile colpo a zero

Sembra ormai scontato che Alexandre Lacazette al termine delal stagione lascerà l’Arsenal. I tabloid inglesi rilanciano la notizia del rifiuto di rinnovare il contratto con i Gunners. Il motivo è la durata del contratto: lui vorrebbe un biennale, l’Arsenal propone un altro anno di contratto er il classe 1991. Situazione da monitorare, con Beppe Marotta che potrebbe inserirsi nella corsa all’attaccante appetito anche dall’Atletico Madrid.