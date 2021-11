Lega-Sky: a gennaio l’udienza definitiva sul contenzioso dell’ultima rata sui diritti tv 2019/20

Inter, a gennaio l’ultimo atto riguardante il contenzioso Lega-Sky per l’ultima rata dei diritti tv della stagione 2019/20

Sembra non avere mai fine il contenzioso tra la Lega Calcio italiana e Sky, per quanto riguarda l’ultima rata dei diritti tv della stagione 2019/20, che a causa del lock-down e al contemporaneo stop dei campionato, il canale satellitare si era rifiutato di pagare. Come ha spiegato il Sole 24 ore, l’ultima udienza datata febbraio 2020, aveva dato ragione alla Lega e il Tribunale di Milano aveva intimato a Sky di pagare il dovuto e aveva anche concesso “la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”. Il prossimo mese di gennaio, si dovrebbe arrivare alla conclusione definitiva con l’ultima udienza che dovrebbe mettere fine a questa situazione. Sul tavolo ci sono 131 milioni di euro, che poi dovrebbero essere divisi tra le 20 squadre che hanno partecipato a quel campionato.

Probabilmente questa situazione, che non è ancora stata chiarita, ha fatto pendere l’ago della bilancia in favore di Dazn nella scelta dei diritti tv delle gare di serie A per i prossimi tre anni e che purtroppo, sta dando parecchi problemi a molti tifosi per i noti problemi di ricezione.