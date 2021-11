Le dichiarazioni di Lautaro Martinez dopo la sfida col Napoli valevole per la tredicesima di Serie A vinta dall’Inter per 3-2

“Abbiamo fatto una partita di carattere”. Così Lautaro dopo il 3-2 sul Napoli che permette all’Inter di accorciare a 4 punti dalla vetta della classifica. “Per noi era una gara importante vista la classifica – ha aggiunto al microfono di ‘Dazn’ l’attaccante argentino, autore del gol del momentaneo 3-1 uno scontro diretto contro chi è in testa. Avevamo già fatto bene nel derby, stasera bisogna confermarsi”.

SCUSA DOPO IL GOL – “Sì, ho chiesto scusa. Era da un mese che non segnavo, io però lavoro sempre al massimo per l’Inter. Il problema è quando non vinciamo, non quando non faccio gol. Allo stadio c’era poi la mia famiglia ed è sempre una emozione”.

CORREA – “E’ un ragazzo serio, che lavora tanto. Esultanza con lui? Aveva detto che mi avrebbe dato una mano per fare gol”.

SCUDETTO – “Vediamo partita dopo partita. Siamo i campioni, ma bisogna migliorare per provare ad andare avanti”.