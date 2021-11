DIRETTA Serie A LIVE, Venezia-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Venezia di Zanetti nella 14esima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del neopromosso Venezia nell’ultimo anticipo del sabato valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono dare seguito ai bei successi ottenuti contro il Napoli e lo Shakhtar Donetsk per mettere pressione al duo di testa e rientrare pienamente in corsa per lo scudetto. Dall’altro gli arancioneroverdi di Zanetti vogliono continuare a stupire e sognano di bissare la vittoria di prestigio ottenuta con la Roma per allontanarsi ancora dalla zona retrocessione. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Penzo in tempo reale.