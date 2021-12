DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Spezia | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta lo Spezia di Thiago Motta in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita lo Spezia nel turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono centrare la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Napoli e Venezia per avvicinarsi proprio agli azzurri in vetta e scavalcare almeno per il momento il Milan al secondo posto. Dall’altro i bianconeri del grande ex Thiago Motta puntano ad ottenere un risultato positivo per mettere in cascina punti preziosi per la salvezza. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.