L’infortunio e non solo ‘rovinano’ i piani dell’Inter | Le ultime

Cambia tutto e ora il possibile affare del calciomercato di gennaio ha concrete possibilità di non andare in porto. Ecco i dettagli

Benzema è sicuramente una perdita importante per il Real Madrid, anche se l’infortunio rimediato dal francese nel match contro il Real Sociedad non sembra molto grave. Tanto che potrebbe rientrare già nel derby con l’Atletico.

La momentanea uscita di scena del bomber, però, ha rilanciato uno come Luka Jovic, ai margini della squadra di Ancelotti fino appunto al weekend scorso. Del serbo se ne parla da tempo in ottica Inter per gennaio e per l’eventuale post Sanchez, ma adesso che è tornato ad avere spazio nelle file del Real la sua situazione potrebbe cambiare. Lo stesso Ancelotti potrebbe bloccarne la partenza, fino a pochi giorni fa data per certa

Calciomercato Inter, Jovic non si muove dal Real: almeno fino a giugno

Seppur assai deludente nelle ultime due stagioni, il centravanti ex Eintracht Francoforte resta un profilo di grandissima qualità e di enormi prospettive. Forte fisicamente, specialista nel gioco di prima, abile con entrambi i piedi e che sa far male alle difese avversarie, Jovic può essere insomma un investimento molto interessante per i nerazzurri, ma a questo punto difficilmente a gennaio si muoverà da Madrid.

L’Inter, e non solo, rimane interessata ma per l’eventuale post Sanchez, destinato comunque a proseguire almeno fino a giugno la sua avventura milanese, dovrà verosimilmente trovare un piano B.

Paolo Scelzi