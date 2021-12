Calciomercato Inter, accelerata Juve: addio all’affare a zero

9Un affare importante che permetterebbe alla Juventus di accaparrarsi il giocatore a zero battendo la concorrenza dell’Inter

Il calciatore in scadenza di contratto ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club europei, tra questi anche tre club italiani, Inter incluso.

Stando a ‘calciomercatonews.com’, però, al momento è la Juventus quella che sembra intenzionata a fare sul serio pur di acquistare le prestazioni sportive del giocatore in questione: ovvero Andreas Christensen, in scadenza a giugno col Chelsea. Potrebbe dunque essere lui il rinforzo della un po’ anziana difesa bianconera, a scapito dei nerazzurri e del Milan, l’altra società italiana interessatasi al centrale danese.

Christensen perfetto per la difesa a tre. Juve avanti

Il 25enne di Lillerod va in scadenza il 30 giugno 2022 e ad ora non sembrano esserci i presupposti per il prolungamento. Christensen è un giocatore molto abile sia nella difesa a quattro che nella difesa a tre, adottata da Thomas Tuchel. Inoltre è molto forte sul piano fisico e nelle lettura difensive. Vedremo come si evolverà la situazione, ma al momento l’ipotesi bianconera è quella che viene data più concreta.

Paolo Scelzi