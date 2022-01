Inter-Empoli, tifosi in imbarazzo: centrocampista sotto accusa

La prestazione sottotono del centrocampista nerazzurro scatena i tifosi sui social che lamentano sconcerto ed ‘imbarazzo’

Sono stati tanti i messaggi di disappunto piovuti sui profili social dei tifosi nerazzurri a cavallo tra la notte di ieri e la mattinata di oggi a carico della prestazione sottotono del centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, nel corso della partita di Coppa Italia contro l’Empoli.

C’è chi lo accusa di aver ‘sbagliato tutto’, persino i fondamentali e le transizioni di gioco apparentemente più semplici, c’è chi colpisce duro con toni sprezzanti ed impronunciabili, chi ci scherza su. Gli utenti, insomma, sembrano aver scaricato su di lui ogni colpa, con o senza il sorriso.

L’inimitabile capacità di Roberto Gagliardini di riuscire ad essere sempre il più scarso dei 22 in campo#InterEmpoli — Umbe🇸🇿 (@umbe_etc) January 19, 2022

Datemi la Gif di Gagliardini che cerca di fare il tacco e a momenti si sfascia il crociato — Elettra Gagliardini (@MatteDj23) January 19, 2022

Gagliardini non lo auguro nemmeno alla Juventus — Idk (@barellismo1) January 19, 2022

Gagliardini è da serie Z — Hari Seldon (@HariChannel) January 19, 2022

Non solo Gagliardini, tante le colpe da imputare

Tralasciando la qualità di gioco – più o meno discutibile – profusa da Gagliardini sul terreno di un ‘Meazza’ semi vuoto, buona parte della colpa legata al rischio di perdere una partita gestibile sulla carta sarebbe da imputarsi parimenti ad ogni altro membro della squadra (vedi, per citarne uno, Lautaro). Da un lato per aver sottovalutato l’acume di Andreazzoli, dei suoi piani tattici e degli interessanti profili impiegati; dall’altro per essersi gonfiata troppo d’autostima. Come comprensibile, Inzaghi ha dovuto fare i salti mortali per riassestare il punteggio inserendo quasi tutti i titolari e cogliendo il gol della vittoria di una partita che, nel complesso, ha mostrato i lati positivi e negativi di una rosa in salute ma a tratti eccessivamente leziosa.