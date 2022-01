Lautaro: nonostante non segni da un mese è quello che ha fatto più gol nell’ultimo periodo

Inter, la statistica parla chiaro dalla penultima all’ultima sosta di campionato è lautaro il numero uno dei goleador nerazzurri

Nonostante un certo periodo di appannamento, l’ultima sua rete è datata 17 dicembre 2021 nel rotondo 5-0 contro la Salernitana, quindi ormai quattro incontri fa, è Lautaro Martinez il calciatore che ha segnato più reti nelle partite disputate dalla penultima all’ultima sosta di campionato dalla formazione di Simone Inzaghi. L’attaccante argentino è stato autore di 7 delle 31 reti segnate in questi incontri dai nerazzurri, alle sue spalle Calhanoglu con 5, Dzeko e Sanchez con 4. Per quanto riguarda invece le reti subite sono state nove, quindi meno di una a partita di media, un segnale importante del reparto difensivo nerazzurro che naturalmente comprende anche il portiere e capitano Samir Handanovic, da qualche tempo spesso colpito dagli strali delle critiche di qualche tifoso non troppo contento di alcune sua prestazioni. In ogni caso i tifosi nerazzurri si augurano che il calciatore argentino torni a timbrare gol pesanti già subito dopo la sosta e non sia stato colpito dalla sindrome di un altro grande bomber nerazzurro, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, che nel periodo invernale si bloccava, per poi tornare a segnare con l’avvicinarsi della Primavera.