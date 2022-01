Offerta allettante per battere l’Inter: assalto bianconero

Missione difesa per l’Inter che la prossima estate potrebbe potenziare il reparto arretrato con un colpo importante. Un obiettivo dei nerazzurri potrebbe però finire in bianconero

Skriniar, de Vrij e Bastoni hanno costruito nel tempo una diga insormontabile per gli attacchi avversari, tanto con Conte quanto oggi con Inzaghi. Eppure in estate l’Inter andrà a caccia di almeno un nuovo centrale di alto profilo per avere un’alternativa in più, soprattutto nel caso in cui l’olandese dovesse andare via. In particolare in questa ipotesi salirebbero ulteriormente le quotazioni dell’ottimo Gleison Bremer, centrale del Torino esploso definitivamente nelle ultime due stagioni, divenendo uno dei migliori nel ruolo in Serie A.

Abilissimo nella difesa a tre, il classe 1997 avrebbe tutte le carte in regola per calarsi immediatamente negli schemi di Inzaghi, ma l’Inter dovrà fare grossa attenzione ad alcuni club esteri.

Calciomercato Inter, Newcastle a caccia di difensori: insidia per Bremer

Bremer, che è in scadenza di contratto nel 2023 e non sembra intenzionato a prolungare con il Torino ha molto mercato sia in Italia, dove è seguito da Inter e Milan, che in Inghilterra dove non mancano gli estimatori. Forte delle ottime prestazioni del difensore verdeoro, però, Cairo valuta una sua cessione almeno 30 milioni di euro, nonostante l’accordo vicino alla scadenza.

Il pericolo per l’Inter potrebbe chiamarsi Newcastle. Il club bianconero è alla forsennata ricerca di rinforzi per la propria retroguardia, dopo il cambio di proprietà, per provare ad alzare la cifra tecnica di una squadra economicamente valida ed ora anche molto ambiziosa nonostante la posizione di classifica. I ‘Magpies’ potrebbero lanciare un assalto deciso nei prossimi mesi, con una maxi offerta sia a lui che al Toro. 30/35 milioni per convincere ed allettare il presidente granata, anche se Bremer preferirebbe una big con l’Inter, ad oggi in pole.