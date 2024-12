Inter, allarme rosso: il Liverpool paga la clausola

Il club inglese di Arne Slot, primo in Premier League, sarebbe vicinissimo alla chiusura della trattativa con il River Plate per il trasferimento di un talento indiscusso del calcio sudamericano, su cui aveva messo gli occhi anche l’Inter

Il periodo di transizione vissuto dal Liverpool in questo inizio di stagione dopo l’addio di Jurgen Klopp e l’insediamento di Arne Slot è stato decisamente positivo.

I ‘Reds’ delle midlands sono infatti ben proiettati verso la chiusura della prima metà del campionato di Premier League al primo posto in classifica con un netto distacco sulle altre pretendenti inglesi, oltre ad esser anche matematicamente in testa al maxi girone da trentasei squadre del nuovo format di Champions League.

La squadra non sembra affatto aver accusato il cambio in panchina, anzi si sarebbe adattata da subito alle nuove direttive dell’allenatore nederlandese e molti addetti ai lavori d’oltremanica ipotizzano già che possa essere l’annata della rivelazione per Slot.

L’ex manager del Feyenoord conta di poter scrivere pagine di storia importanti a Liverpool anche nel prossimo futuro, ma servirà l’appoggio dell’intero staff dirigenziale del club anche nei discorsi di mercato che caratterizzeranno la prossima sessione estiva di mercato.

Come buona parte delle rivali internazionali, anche la società gestita da Fenway Sports Group punta alla sensibilizzazione degli investimenti verso calciatori giovani e di prospettiva. Su questa linea operativa, il Liverpool potrebbe presto chiudere una trattativa per la quale si è attivata da diverse settimane con un certo rigore, al fine di anticipare la foltissima concorrenza estera.

Mastantuono vicinissimo al Liverpool, costi proibitivi per l’Inter

Secondo fonti vicine alla stampa argentina, il profilo del diciassettenne Franco Mastantuono avrebbe fatto ingolosire Slot e tutti gli indizi portano alla conclusione che il Liverpool possa realmente coprire la clausola rescissoria presente sul contratto del giovane calciatore del River Plate intorno ai 40 milioni.

Se tale ipotesi dovesse esser confermata, Mastantuono potrebbe fare le valigie per la Premier League e ringraziare per i rispettivi apprezzamenti le altre pretendenti, fra cui spiccano Real Madrid (vicinissima al calciatore la scorsa estate, ndr), il PSG e la stessa Inter.

I nerazzurri, pur consapevoli delle difficoltà per il raggiungimento di un accordo a costi contenuti per il cartellino di Mastantuono, continueranno a tenerlo sotto osservazione anche nei prossimi mesi finché la trattativa fra Liverpool e River Plate non verrà definita. Le speranze che l’Inter possa avvicinarsi a lui restano comunque piuttosto basse anche in caso di forfait dell’ultimo minuto.