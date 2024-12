Marotta prepara il colpo Champions: può diventare l’acquisto più costoso di sempre

Nuova pista di mercato per il club nerazzurro, intenzionato a battagliare con le big per il giovane talento olandese

Già specializzatosi da anni – per necessità, diventata poi una riconosciuta virtù – in colpi a costo zero che hanno radicalmente cambiato il volto della squadra nerazzurra, Beppe Marotta ha tutt’altro che accantonato l’idea di un affare ‘vecchie maniere’: uno di quelli che per essere conclusi necessita di un assegno da svariati milioni, magari da correggere di volta in volta dopo i rilanci dei club concorrenti all’acquisto.

Già perché, se si parla del talento in oggetto, ci sarà davvero da lottare con le unghie e con i denti per avere la meglio. Il talento olandese, che a fine anno tornerà al PSG dopo l’avventura in prestito al Lipsia, è già ambìto da una schiera di club europei disposti a fare follie per il suo cartellino.

La valutazione dell’ex enfant prodige delle Giovanili del Barcellona – forse per una volta il club catalano ha sbagliato valutazione liberandosene con troppo anticipo – è in continua crescita. Lo stesso club tedesco in cui sta militando ora con un’ottima resa personale (meno rilevante quella di squadra, col club del gruppo RedBull malinconicamente a zero punti in classifica in Champions) si starebbe già muovendo in vista di un trattamento di favore da parte del PSG. Che invece gongola all’idea di riabbracciarlo tra le proprie fila. Oppure, mal che vada, a rivendere il gioiello a peso d’oro realizzando una plusvalenza da urlo.

Asta internazionale per Simons: anche l’Inter in corsa

Secondo quanto riferito dal portale tedesco ‘FussballTransfers.com‘, su Xavi Simons, il piccolo ma geniale trequartista, insisterebbe già il corteggiamento di Liverpool, Manchester United, Inter e dello stesso Barcellona. Che evidentemente, con un’esercizio di ammissione della propria sconsiderata fretta, è tornata forte sul suo profilo.

La brutta notizia, per i dirigenti dei colossi europei chiamati a trattare l’acquisto del giocatore col PSG, è la richiesta economica che il Ds Luis Campos e il patron Nasser Al-Khelaifi hanno fatto pervenire come cifra richiesta per l’operazione. Gli 80 milioni che le pretendenti dovrebbero mettere sul piatto sono oggettivamente non onorabili dal Lipsia, ma risultano impegnativi anche per le altre società in ballo.

Marotta potrebbe finanziare il colpo con qualche cessione eccellente, del resto già in qualche modo prevista per la prossima estate. Potendo addirittura mettere sul piatto, in via ipotetica, il cartellino di Marcus Thuram, già corteggiatissimo dai parigini, il dirigente potrebbe spuntarla. L’operazione, se portata a termine su queste cifre, rappresenterebbe il colpo di mercato più costoso della storia nerazzurra.