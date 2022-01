Gosens è l’innesto più importante, Caicedo puntella, Sensi saluta: la lista degli acquisti e delle cessioni dell’Inter nella sessione invernale di calciomercato

E’ appena terminata la sessione invernale di calciomercato relativa alla stagione sportiva 2021/2022.

L’Inter aveva accennato l’intenzione di volersi rafforzare in quei settori ritenuti indispensabili, come la corsia esterna di sinistra e l’attacco, dal tecnico Simone Inzaghi. Ed infatti sono state concluse con esito positivo le trattative per i prestiti di Robin Gosens dall’Atalanta (con opzione di obbligo di riscatto) e Felipe Caicedo dal Genoa. Ma non solo. In programma c’era anche la necessità di iniziare a trovare una nuova casa per gli elementi in esubero della rosa. Così è stato fatto un primo passo, anche questo poi conclusosi positivamente, per liberare il centrocampista Stefano Sensi alla Sampdoria anch’egli dietro prestito. Salutano, a titolo temporaneo per macinare esperienza, anche i giovani Satriano e Colidio. Il voto di Interlive.it al mercato di gennaio dell’Inter è 8.

Calciomercato Inter, solo prestiti: nessun giro di denaro in questa sessione

Gli acquisti e le cessioni dell’Inter in questa sessione invernale di calciomercato non hanno comportato alcuna variazione in positivo o in negativo per le casse societarie, così come si può evincere dal resoconto sottostante. Non è stato preso in considerazione il monte ingaggi.

ACQUISTI – Spesa di 3 mln

Gosens (terzino sinistro, centrocampista esterno di sinistra) in prestito oneroso dall’ Atalanta per 18 mesi al costo di 3 milioni con obbligo di riscatto fissato per 22 milioni al verificarsi di determinate condizioni più 3 milioni di bonus.

Caicedo (centravanti) in prestito secco dal Genoa fino a fine giugno 2022

CESSIONI – Nessun utile

Sensi (centrocampista centrale) in prestito secco alla Sampdoria fino a fine giugno 2022

Satriano (centravanti) in prestito secco allo Stade Brestois fino a fine giugno 2022

Colidio (centravanti) in prestito secco al Tigre fino a fine dicembre 2022

Da segnalare anche lo svincolo a parametro zero del centrocampista centrale Eriksen.