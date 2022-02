Inter-Milan: Simone Inzaghi in vantaggio su Pioli nella sfida tra i due allenatori

Inter-Milan, i due allenatori Simone Inzaghi e Stefano Pioli si sono affrontati 11 volte e il bilancio è in perfetta parità

Dopo la pausa per le Nazionali, la serie A riparte subito con una super sfida come il derby di Milano, che in base al risultato finale potrebbe riaprire o ulteriormente indirizzare il discorso scudetto, anche se mancano ancora parecchie giornate. In ogni caso una gara stracittadina spesso va oltre le più logiche previsioni ed è sempre uno spettacolo, anche se questa volta non ci saranno coreografie a causa della capienza al 50% dello stadio Meazza. Il confronto tra le due squadre milanesi è ultra centenario, ma quello tra i due allenatori vede il tecnico nerazzurro in vantaggio: cinque vittorie a tre e altrettanti pareggi. La prima sfida risale a poco più di 5 anni fa: 21 dicembre 2016 l’Inter di Pioli batte nettamente la Lazio di Inzaghi per 3-0, con doppietta di Icardi e rete di Banega. Nella partita che contava di più, il quarto di finale di Coppa Italia, il nuovo tecnico nerazzurro si prese la sua rivincita battendo 2-1 la squadra meneghina del tecnico rossonero. Le altre cinque gare videro l’allenatore, ora all’Inter, sfidare con la sua Lazio la Fiorentina del tecnico del Milan. Il computo vede Simone in vantaggio su Stefano per due vittorie a una e due pareggi. Infine il biennio finale in cui si affrontarono con Lazio e Milan con altri quattro nuovi incontri, che hanno visto altre due vittorie del nuovo tecnico nerazzurro, tra cui quella storica al Meazza per 2-1 con gol di Immobile e Correa che non capitava da 30 anni. Naturalmente c’è da aggiungere il pareggio della gara di andata terminata 1-1.