Inzaghi: in attesa del ritorno di Lautaro e Sanchez prepara il derby con il resto della rosa

Inter, allenamento mattutino per i ragazzi di Simone Inzaghi in vista della sfida stracittadina. Solo due calciatori hanno lavorato a parte

Allenamento questa mattina per l’Inter di Simone Inzaghi in preparazione al derby di Miano che si disputerà sabato alle ore 18. Il tecnico trovato negativo al Covid, ha potuto così seguire la preparazione della squadra insieme ai suoi collaboratori e ad iniziare a pensare, seppur senza tutto l’organico, la strategia per la sfida stracittadina. Come ha spiegato Sky Sport, tutti hanno potuto lavorare con i compagni di squadre ad esclusione di Joaquin Correa e il nuovo arrivato Robin Gosens. I due calciatori non sono ancora guariti dai rispettivi infortuni, anche se per il giocatore argentino ci sono buone probabilità, di essere almeno in panchina sabato sera. Per quanto riguarda il tedesco, la speranza è quella di averlo a disposizione per almeno la gara di ritorno con il Liverpool. Preoccupazione e grande attesa invece per Alexis Sanchez e Lautaro Martinez che questa sera saranno in campo con le rispettive nazionali, ma se la gara dell’Argentina con la Colombia è una pura formalità, visto che dopo la vittoria proprio sul Cile ha raggiunto la matematica certezza di essere ai prossimi mondiali in Qatar, per il Cile vincere con la Bolivia è l’unico risultato possibile per sperare ancora di qualificarsi. In ogni caso a Simone Inzaghi e ai tifosi nerazzurri, interessa che i due calciatori rientrino integri dalle fatiche con le rispettive nazionali.