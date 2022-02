Un vice Brozovic per Inzaghi: l’Inter ce l’ha in casa

Il centrocampista francese è maturato, potrebbe rivelarsi il vice di Brozovic dalla prossima stagione con l’Inter

Per quasi tutte le zone e le posizioni in campo l’Inter ha dovuto – e continuerà a farlo anche nella sessione estiva di calciomercato – rimediare qualche colpo al fine di consolidarne tenuta e qualità complessive.

Quasi, ma non tutte. Perché quello che è attualmente il posto privilegiato occupato dal centrocampista centrale Marcelo Brozovic a fare da raccordo tra difesa ed attacco, come fosse un ponte o un metronomo, potrebbe presto essere rafforzato da un elemento già di proprietà dell’Inter. Si tratta di Lucien Agoumé, mediano francese classe 2022, attualmente in prestito al Brest. Il calciatore, sebbene abbia caratteristiche leggermente più improntate da mediano in copertura e specializzato nella chiusura della linea dei passaggi quasi fosse un difensore aggiunto, ha finora superato le aspettative tanto che i nerazzurri saranno ben felici di poterlo reintrodurre in squadra al termine della stagione. La bocciatura di Inzaghi la scorsa estate sembra dunque aver dato i suoi frutti e lascia ben sperare per il futuro.