Designato poco fa l’arbitro che dirigerà il derby fra Inter e Milan, match valido per la 24esima giornata di Serie A

Poco più di tre giorni all’inizio del derby di Milano fra Inter e Milan e poi sarà battaglia una volta per tutte. Gara che andrà di scena allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ questo sabato alle ore 18 in punto.

Manca sempre meno all’inizio di questa sfida così importante tra Inter e Milan. Un match che siamo sicuri non deluderà le aspettative, visti gli importanti numeri di entrambe le squadre sino a questo momento. La posta in palio è alta e questo i due tecnici (Simone Inzaghi e Stefano Pioli) lo sanno bene, tant’è che entrambi si stanno dando da fare per poter svolgere al meglio i propri allenamenti durante questa settimana. Nell’arco della giornata di oggi, abbiamo potuto assistere a tutte le designazioni arbitrali di questa 24esima giornata di Serie A ancora da dover disputare. A dirigere il ‘Derby della Madonnina’ sarà proprio Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, il quale ha già arbitrato entrambe le squadre in passato.

Derby di Milano: i precedenti di Guida con Inter e Milan

A Marco Guida l’entusiasmante ed arduo compito di dirigere il prossimo derby fra Inter e Milan. Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata arbitrerà per la quinta volta questa sfida (2 le vittorie di marca interista, una vittoria dei ‘diavoli’ e un pareggio). Successi che per il resto, si trovano totalmente a favore dei nerazzurri, essendo che Guida ha già diretto per ben 24 volte in carriera gli attuali campioni d’Italia (una proprio in questa stagione contro il Torino nello scorso dicembre) e con il bilancio di: 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Precedenti tutt’altro che entusiasmanti per quanto riguarda Ibrahimovic &Co: 15 vittorie, 9 pareggi e ben 9 sconfitte incassate. A coadiuvarlo ci saranno Carbone e Peretti. Quarto uomo Marchetti e al VAR ci sarà direttamente il signor Mazzoleni.