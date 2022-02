Inter-Milan, il big rischia di saltare il derby: le ultime

Il centravanti svedese del Milan potrebbe essere uno dei grandi assenti dell’attesissimo derby contro l’Inter

Il desiderio di rinnovo con la maglia del Milan per un altra stagione ancora e la volontà di prendere parte ai prossimi Mondiali in Qatar non eclissano i problemi fisici che sta accusando Zlatan Ibrahimovic con sempre maggiore frequenza in questa stagione.

L’ultimo fastidio, un’infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva costretto ad abbandonare prima del tempo il match contro la Juventus antecedente la sosta di campionato, sembra ancora non essere del tutto rientrato. Per scongiurare un aggravarsi della condizione ed evitare possibili ricadute nel prossimo futuro quando gli impegni assumeranno sempre più rilevanza all’avvicinarsi della fine della stagione, il club rossonero potrebbe tenerlo a riposo nella delicata sfida di vertice – nonché uno dei derby più apprezzati d’Europa – contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Ibrahimovic in dubbio contro l’Inter, Pioli prepara il tandem

Stando agli ultimi aggiornamenti da Milanello, il possente centravanti svedese continua ad allenarsi individualmente in palestra affiancato dai preparatori e non sul campo assieme al resto della squadra. Questo è di per sé un forte segnale sullo stadio del recupero delle facoltà e sulla improbabilità di vederlo in campo il prossimo sabato. Per ovviare alla sua assenza, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per il tandem d’attacco composto da Leao e Giroud.