Calciomercato, altro ‘prelievo’ dalla Lazio | “C’è l’accordo con l’Inter”

Dopo Correa e Caicedo, Inzaghi vorrebbe strappare un’altra sua vecchia conoscenza quando sedeva sulla panchina della Lazio

Nel corso della passata sessione estiva di calciomercato era stato presentato in via ufficiale, con trepidante attesa, uno dei pupilli di Simone Inzaghi, neo tecnico dell’Inter, ai tempi della sua passata ma recente esperienza coi biancazzurri della Lazio: Joaquin Correa.

L’attaccante però, complice qualche acciacco ed una sentita concorrenza nel ruolo, non è riuscito a brillare come avrebbe voluto. Almeno non in questa prima metà di stagione inoltrata. Per questo motivo, nella speranza di una pronta guarigione dall’infortunio ai flessori della coscia sinistra, l’Inter è dovuta correre ai ripari ingaggiando dal Genoa un’altra vecchia conoscenza di Inzaghi: Felipe Caicedo. Il mercato dei ‘ritorni’ non finisce tuttavia di sorprendere. Il difensore centrale Luiz Felipe è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non avrebbe intenzione di rinnovare. Questa cruciale decisione potrebbe farlo accasare all’Inter, così come le voci relative al collega di reparto Bremer del Torino, a partire dalla prossima stagione.

Luiz Felipe all’Inter, c’è già l’accordo

A confermare queste voci di mercato è stato il direttore editoriale de ‘Radio Radio’, Ilario Di Giovambattista: “Da quel che so lo stanno prendendo”. Al suo seguito ci sono anche le parole di Alessandro Zappulla di ‘Radio Sei’: “Luiz Felipe avrebbe già trovato l’accordo con l’Inter per 2,7 milioni di euro d’ingaggio all’anno. Sono 700 mila euro in più di quanto offerto dalla Lazio”.