Arrivano indiscrezioni sul possibile futuro di Luiz Felipe direttamente dal suo agente

Ad aver preso di mano la situazione sul possibile futuro di Luiz Felipe, è stato proprio il suo agente Stefano Castagna, il quale ha di fatto smentito alcune voci su un suo possibile trasferimento all’Inter.

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Luiz Felipe dovrebbe essere lontano dalla Lazio per la prossima stagione. Il difensore italo-brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e sulle sue tracce c’è da tempo l’Inter. Se il suo matrimonio con gli attuali campioni d’Italia dovesse andare in porto, il classe 1997 ritroverebbe nuovamente Simone Inzaghi (questa volta a Milano però). I due si sono già avuti nella passata esperienza trascorsa a Roma coi colori biancocelesti. Ad intervenire ci ha pensato direttamente il suo agente -Stefano Castagna- il quale ha dichiarato ai microfoni de ‘Il Messaggero’: “Impossibile”, smentendo di fatto un suo possibile approdo in nerazzurro.

Luiz Felipe, perché sarebbe stato perfetto per l’Inter: conosce Inzaghi ma non solo

Come già anticipato, da tempo Luiz Felipe è accostato vicinissimo all’Inter. Da quanto emerge, la dirigenza interista lo segue con attenzione da mesi, ma viste le recenti dichiarazioni dell’agente Stefano Castagna, sembra proprio che i nerazzurri debbano farne a meno per la prossima stagione. Il difensore italo-brasiliano milita nel suo attuale club dall’ormai lontano 2017. Allenato da Simone Inzaghi per ben quattro stagioni, il classe 1997 ha già avuto modo di mostrare tutte le sue qualità in una solida difesa a tre e proprio per questo motivo, potrebbe fare davvero comodo ai nerazzurri. Il fattore Inzaghi può essere un aspetto davvero determinante, ma vedremo più in là gli scenari che emergeranno fuori per il futuro.