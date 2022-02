Floccari: “Inzaghi ha dimostrato di sapersi adattare alle situazioni”

Inter, l’ex attaccante Sergio Floccari elogia il tecnico Simone Inzaghi per come, nonostante la partenza di Lukaku, stia facendo molto bene

L’ex attaccante Sergio Floccari, una vita passata tra serie A e serie B con ben 611 presenze e 132 reti, togliendosi anche lo sfizio di una convocazione in Nazionale, anche se non scese in campo, è stato intervistato da Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore ha voluto dare la sua opinione sull’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza è attesa dalla sfida stracittadina con il Milan, che anche in questa stagione non vale solo per il dominio cittadino, ma anche per lo Scudetto. Queste le sue dichiarazioni: “Gioca sempre nella metà campo avversaria, domina attaccando con tutti gli uomini e Bastoni è il simbolo di questa trasformazione rispetto al passato. Inzaghi ha dimostrato di sapersi adattare alle situazioni: perso Lukaku ha capito che non avrebbe trovato un altro uguale e ha chiesto Dzeko, che gli avrebbe permesso un gioco fatto di possesso, diverso da quello con cui Conte pure era arrivato allo scudetto“.