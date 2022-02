Lukaku: triste al Chelsea ecco alcune possibili destinazioni per il prossimo mercato estivo

Inter, Lukaku pentito della scelta fatta, ecco cinque (im)probabili destinazioni in vista del prossimo calciomercato estivo

L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku la scorsa estate ha lasciato la squadra nerazzurra, dove era diventato un idolo indiscusso, per tornare al Chelsea. Dopo circa 7 mesi, il giocatore si è reso conto di aver commesso un enorme errore. In questo momento il suo score è di 9 reti tra campionato e coppa, un magro bottino per un bomber come lui. Il Daily Express ha voluto ipotizzare cinque destinazioni per il calciatore nel prossimo mercato estivo, visto anche il rapporto che ha con l’allenatore Tuchel. La prima ipotesi, ma assai difficile da realizzare, sarebbe un ritorno a Milano, ma visto anche il tipo di gioco di Simone Inzaghi e come ha lasciato il club, le probabilità sono molto basse. La seconda è un suo passaggio al Tottenham, dove troverebbe Antonio Conte che lo ha rivitalizzato nella squadra meneghina, ma la rivalità accesa tra le due formazioni rende anche questa ipotesi di non facile realizzazione. La terza possibilità porterebbe ad un incredibile quanto improbabile scambio di attaccanti con il Borussia Dortmund, con Haaland che volerebbe a Londra e il calciatore andrebbe nella formazione tedesca, ma anche questa ipotesi appare abbastanza difficoltosa. Restano soltanto il nuovo Newcastle che si appresta a fare un mercato sontuoso la prossima estate e il Psg, che a quanto pare dovrà sostituire Kylian Mbappe che pare intenzionato ad andare al Real Madrid.