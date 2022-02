Materazzi: “Giocare nello stadio di Diego è un privilegio. Forza Ragazzi”

Napoli-Inter, Marco Materazzi ha voluto inviare un messaggio ai ragazzi di Simone Inzaghi in vista di questa difficile gara

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, in nerazzurro dalla stagione 2001/02 a quella 2010/11 con 276 presenze e 20 reti tra campionato e coppe, ha voluto inviare un messaggio ai calciatori di Simone Inzaghi in vista di questa difficile gara allo stadio San Paolo/Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole tramite il suo profilo Instagram: “Giocare nello stadio di Diego è un privilegio. Forza Ragazzi”. Insieme a questa frase è stato inserito un video di repertorio, che ricorda le tante gare disputate tra le due formazioni tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, quando da una parte c’era il fantasista argentino e dall’altra la squadra di Trapattoni con Matthaus leader indiscusso. Dopo oltre 30 anni, questa partita torna nuovamente a valere per lo Scudetto, anche se rispetto ad allora, pur essendo due ottime squadre, non hanno interpreti di quel livello a partire dal giocatore a cui lo stadio di Napoli è stato da poco dedicato.