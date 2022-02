Clima teso, possibile telefonata a Inzaghi: i dettagli

Simone Inzaghi si è calato alla perfezione nella realtà interista dopo la sua lunga avventura alla Lazio. Proprio in casa biancoceleste c’è un clima teso su un big

Dalla Lazio all’Inter, un percorso che Simone Inzaghi ha saputo compiere fin qui benissimo, calandosi nella realtà nerazzurra nel migliore dei modi. Il tecnico interista ha infatti presto quanto di ottimo costruito da Conte, senza stravolgere e mettendoci il suo tocco personale. Con lui dalla Lazio anche Joaquin Correa, senza dimenticare il recente arrivo di Caicedo passato prima per Genoa ed arrivato quindi dal club ligure. Potrebbero però non essere gli unici calciatori made in Lazio per le prossime annate dell’Inter.

Le cose dalle parti della capitale sono infatti fin qui molto altalenanti, con Sarri che non ha neanche trovato la massima intesa con senatori importanti del calibro di Luis Alberto. Proprio il trequartista spagnolo è fin qui il più grosso equivoco tattico della stagione dei biancocelesti, e che potrebbe portare anche a conseguenze in estate.

Calciomercato Inter, Luis Alberto può partire: regalo scudetto per Inzaghi

Clima teso dunque alla Lazio intorno a Luis Alberto tornato titolare ma con un feeling tecnico-tattico con Sarri che resta scarso. Il fantasista spagnolo qualora le cose non dovessero migliorare entro fine anno, potrebbe fare una telefonatina a Simone Inzaghi, suo mentore ed allenatore ai tempi della capitale, chiedendogli di portarlo all’Inter.

Ovviamente si tratta solamente di una suggestione ed in genere di una tipologia di affare difficile perché Lotito spara sempre sui 40 milioni di euro per il proprio numero 10 e poi L’Inter lì è coperta. Difficile ma non impossibile, magari con un eventuale scudetto un regalino per Inzaghi potrebbe anche arrivare alle giuste condizioni.