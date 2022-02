Correa e Gosens: ecco le probabili date per il loro ritorno in campo

Inter, Robin Gosens potrebbe essere disponibile dal 25 febbraio, mentre Correa dovrebbe rientrare o nel derby di coppa Italia o con la Salernitana

Mentre Caicedo è finalmente disponibile e ieri è stato inserito nella lista dei convocati, ed era in panchina con il Napoli, i tifosi si augurano di rivedere presto anche Correa, che a fine stagione dovrà essere riscattato dalla Lazio, ma che per il momento è stato quasi più in infermeria che in campo. Per quanto riguarda invece l’altro acquisto del calciomercato invernale, Robin Gosens, anche lui sta iniziando a scaldare i motori e presto potrebbe essere un’ottima alternativa a Ivan Perisic, soprattutto per permettere al calciatore croato di rifiatare in qualche partita. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, il calciatore tedesco potrebbe presentarsi in panchina già nella partita valida per la 27esima giornata di campionato a Marassi contro il Genoa venerdì 25 febbraio, mentre tempi un pochino più lunghi per l’argentino che dovrebbe tornare disponibile o per il derby di coppa Italia del 1 marzo o per la gara con la Salernitana del 4 marzo.