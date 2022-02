Inter, UFFICIALE: arriva il riscatto da parte del club nerazzurro

Arriva il riscatto del giocatore nelle ultime ore da parte dell’Inter. Vestirà nerazzurro anche nella prossima stagione

Buone notizie in arrivo in casa Inter. La dirigenza interista ha ultimato il riscatto di un giocatore, il quale da oggi entra a far parte della rosa a tutti gli effetti e il quale, a sua volta vestirà nerazzurro anche nella prossima stagione.

Superato questo “tour de force’, che ha visto l’Inter scendere in campo con ben quattro ‘big’ nelle ultime cinque giornate, i nerazzurri possono incominciare a concentrarsi in vista dei prossimi impegni casalinghi e non solo. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo aver affrontato il Napoli ieri pomeriggio al ‘Maradona’, mettono nel mirino la sfida di Champions League, in programma il prossimo 16 febbraio allo stadio ‘Meazza’ di Milano contro il Liverpool. Per gli attuali campioni d’Italia però, è sempre opportuno sapersi muovere anche e soprattutto in chiave mercato. Proprio per questo preciso motivo, Marotta & co hanno messo a segno un altro importante colpo, ultimando il rinnovo di un giocatore che da ieri entra a far parte a tutti gli effetti anche della rosa del prossimo anno. Un affare tutt’altro che banale e che probabilmente potrà risultare decisivo anche in futuro.

Calciomercato Inter: c’è il riscatto UFFICIALE di Correa da parte dei nerazzurri

Può finalmente sorridere mister Simone Inzaghi. El ‘tucu’ Correa e la sua Inter si tenderanno la mano anche per la prossima stagione. L’attaccante nerazzurro è atterrato a Milano la scorsa estate, legandosi di fatto ai nerazzurri con la formula di un prestito. Specifiche condizioni ne hanno decretato l’acquisto ufficiale proprio nella giornata di ieri. Tempo fa, Marotta e Lotito si erano detti che il primo punto ottenuto dagli attuali campioni d’Italia nel mese di febbraio, avrebbe fatto scattare di fatto l’obbligo di riscatto dell’argentino. Non a caso, nella giornata di ieri, la squadra capitanata da Samir Handanovic è stata di scena al ‘Maradona’, ottenendo un 1-1 non del tutto scontato. L’affare si concluse lo scorso agosto, sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni di euro e con l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni + 1 di bonus, ma vista questa specifica condizione, il classe 1994 entra da ieri a far parte a tutti gli effetti di questa nuova rosa e (essendo infortunato) non ha altro in testa che il suo recupero.