Calciomercato: niente Inter | Firma con la Juve a un passo

Dal campo al mercato: tutte le big del calcio italiano sono impegnate non solo sul presente ma anche sull’immediato futuro. Particolare attenzione ai rinnovi

Operazione rinnovi, non solo per l’Inter ma anche per le altre big della Serie A. I nerazzurri lavorano sempre su Brozovic, Perisic e soci, ma anche la Juventus ha non poche gatte da pelare. Su tutte la vicenda Paulo Dybala, mentre si avvicina ad ampie falcate ad un lieto fine un altro affare a tinte bianconere.

Intanto dal punto di vista del campo, l’arrivo di Dusan Vlahovic ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente, con la squadra di Allegri tornata di gran carriera tra le favorite per arrivare almeno in zona Champions. Intanto Cherubini e soci lavorano invece alle questioni relative ai prolungamenti dei contratti in scadenza a giugno 2022. Indirettamente una da lontano tocca anche l’Inter.

Calciomercato Inter, scelta fatta: Cuadrado firma ancora con la Juventus

Tra le svariate situazioni da consolidare in casa Juventus ce n’è una più vicina alla conclusione. Il primo rinnovo che verrà annunciato dalla società di Agnelli nelle prossime settimane sarà quello di Juan Cuadrado. Il colombiano viaggia spedito verso il prolungamento con i bianconeri. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Torino l’accordo può essere annuale con opzione – non troppo difficilmente attivabile, legata comunque ad un numero presenze – per un altro anno. Il tutto consoliderebbe quindi il già forte legame tra la Juventus e l’esterno sudamericano.

Cuadrado inoltre, dal canto suo, era stato accostato in passato anche all’Inter: nello specifico si è parlato di un sondaggio dell’ex Beppe Marotta con l’agente Lucci, in eccellenti rapporti con il club di Suning, ma il colombiano vuole restare a Torino.