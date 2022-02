Inter-Liverpool, menzioni speciali per gli esterni di Inzaghi

Nonostante la sconfitta brillano i singoli, Inzaghi può ritenersi complessivamente soddisfatto della prova in Champions League e spera nel ritorno

Non tutti i mal vengono per nuocere, dice un vecchio proverbio. Ed effettivamente della prova dell’Inter contro un Liverpool sempre molto pericoloso vanno sottolineate più le note positive che quelle negative.

Inzaghi è soddisfatto della prestazione complessiva, come lui stesso ha ammesso nelle interviste post-partita, eppure c’è qualcuno dei suoi che si è particolarmente distinto. Il primo a meritarsi una menzione speciale è l’esterno sinistro Perisic: una vera e propria spina nel fianco della difesa a 4 di Klopp, coperta su quel versante da un Alexander-Arnold piuttosto fiacco e mai incisivo. Le sue cavalcate, già note al popolo nerazzurro, sono state spesso efficaci. È fuori di dubbio che un calciatore come lui riveste un’importanza di prim’ordine nelle tattiche del tecnico piacentino. Il secondo ad aver convinto è il compagno di reparto Dumfries, anch’egli piuttosto ispirato contro un Robertson che non si è mai spinto oltre la propria metà campo, concedendo spazi e ripartenze. Da stimare anche Calhanoglu per aver profuso qualità in mezzo al campo e Vidal per la grande dose di esperienza e caparbietà.

Inter sulla buona strada del ritorno, si spera nel ribaltone

Forte di queste singole personalità e di una buona coesione di squadra Inzaghi non può affatto darsi per vinto, le studierà tutte prima di poter affrontare a tono la sfida di ritorno ad Anfield. Chissà che sia la volta buona per Sanchez di fare meglio del suo compagno di reparto Lautaro, ancora non in forma impeccabile e lontano dal gol.