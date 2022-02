Depay: la sua avventura al Barcellona sembra già al capolinea pronta una sfida a tre

Inter, Depay scontento a Barcellona pronta una sfida con Milan e Juventus per portarlo nel campionato italiano

Il mercato di gennaio è terminato e il botto lo ha fatto la Juventus con l’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina. Intanto i dirigenti delle varie squadre, si stanno già portando avanti in vista del mercato estivo monitorando i possibili e interessanti parametri zero, o i prestiti poco onerosi. Uno dei giocatori che in questo momento potrebbe far scatenare un’asta tra le principali tre squadre italiane è Memphis Depay giocatore già accostato all’Inter ma che poi è andato al Barcellona. L’olandese ha avuto un buon rendimento e il suo score a dicembre era di otto reti e due assist, poi ha subito un infortunio dal quale non si è ancora ripreso. Nel mercato di gennaio il Barcellona, anche per far contento il nuovo tecnico Xavi ha rinforzato la squadra e nello specifico il reparto offensivo con gli arrivi di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè e calcolando il fatto che rispetto a Koeman il nuovo allenatore non lo ritiene più al centro del progetto, è probabile che nel prossimo mercato estivo il giocatore possa chiedere di essere ceduto. Inoltre essendo stato preso a parametro zero, è probabile che sia possibile acquistarlo ad un prezzo di favore. Come ha spigato ‘Sport’, le due milanesi e la Juventus sembrerebbe abbiano già iniziato a sondare il terreno per avere la disponibilità dell’attaccante, che non disdegnerebbe di provare a giocare in serie A. In ogni caso se ne riparlerà la prossima estate.