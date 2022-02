Calciomercato: l’Inter ci spera, lui preferisce la Premier League

Il giovane centravanti non si sbilancia sul proprio futuro lontano dal Lille ma fa un importante apprezzamento nei riguardi del massimo campionato inglese di calcio

Nelle scorse giornate, come riportato da ‘interlive.it‘, è stato palesato l’interesse da parte dell’Inter nei confronti del giovane centravanti canadese David in forza al Lille, sulla via della partenza.

Il motivo che regna alla base di questa fase di studio e di una possibile proposta d’acquisto sta soprattutto nel preoccupante calo di rendimento di Lautaro Martinez che, assieme a Dzeko, aveva fatto registrare nel corso delle primissime fasi di stagione numeri interessanti in linea con quanto profuso in passato al fianco di Lukaku. Il club nerazzurro, in altri termini, non è affatto imprudente e vuole tutelarsi. Anzi, è disposto a stravolgere le carte pur di riportare la squadra al successo che manca da qualche settimana e dovrebbe essere una prerogativa anche per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, David sogna la Premier League

Sul piatto sarebbe già pronta una bozza per l’investimento, ma l’operazione potrebbe costare molte più risorse ed energie di quanto ci si potrebbe aspettare. Non soltanto per via del costo del cartellino del calciatore in costante crescita, ma anche per via dei suoi stessi desideri. Di recente ha dichiarato egli stesso di essere profondamente affascinato dal campionato di Premier League. “Il torneo più competitivo del mondo”, a suo dire. Chissà che quindi il giovane David non possa scegliere la strada più semplice.