Prende il volo un super Scamacca, presto all’Inter con Frattesi

Il gioiellino del Sassuolo segna contro l’Inter che spinge per averlo con sé dalla prossima stagione assieme al centrocampista Frattesi

Oltre al danno, anche la beffa. L’Inter non si è soltanto fatta superare da un Sassuolo in forma, perdendo di fatto la possibilità di riacciuffare la vetta della classifica di Serie A ora in pugno al Milan (e forse al Napoli, ancora da stabilire), ma quel che lascia l’amaro in bocca è che a segnare le reti sono stati proprio i due baby bomber Raspadori e Scamacca – da mesi obiettivi del mercato nerazzurro.

Il secondo, nello specifico, si è reso protagonista del definitivo 0-2 che ha sigillato il black-out dell’Inter. Anche lui se n’è reso conto, tant’è che si è così espresso nel post-partita ai microfoni di DAZN: “Questa serata rientra tra le tante altre positive che abbiamo vissuto sinora in stagione. I tre punti erano fondamentali e pesano ancor di più sapendo di aver battuto una squadra molto forte, una delle favorite per lo Scudetto”. Curioso ed un pizzico emblematico è stato il momento in cui Scamacca non ha esultato, in un primo momento, contro quella che potrebbe essere la sua nuova squadra a partire dalla prossima stagione: “Sinceramente pensavo di essere in fuorigioco…”, rivela. Un gesto, questo, che potrebbe lasciare spazio a mille interpretazioni. Anche lo stesso direttore sportivo della società emiliana, Giovanni Carnevali, aveva così commentato nel pre-partita l’interessamento dell’Inter nei confronti dell’attaccante ed il suo compagno di squadra Frattesi: “Loro sono stati i primi ad interessarsi ai due profili. Con Marotta ci teniamo spesso in contatto, anche solo per amicizia”.

Inter, Scamacca e Frattesi per una boccata d’aria fresca

Sfoltire e ringiovanire la rosa, si sa, è uno dei punti cardine su cui l’Inter ha basato il proprio piano di rinnovamento e consolidamento qualitativo a lungo termine. Scamacca così come Frattesi hanno le caratteristiche e l’età adatte per farne pienamente parte. Ma non solo. Ora come non mai il club necessita di una vera e propria boccata d’aria fresca: in attacco la fiamma di Lautaro si è affievolita, a centrocampo mancano ricambi di sostanza. L’Inter deve ripartire da qui.