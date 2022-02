Bergomi: “Vedo un’Inter poco paziente e con meno brillantezza”

Inter, l’ex calciatore Giuseppe Bergomi ha voluto dare il suo parere sulla gara disputata dalla squadra di Inzaghi con il Genoa

L’ex capitano e difensore dell’Inter, e ora apprezzato opinionista a Sky Sport Beppe Bergomi, ha voluto analizzare la situazione della sua ex squadra al termine della partita pareggiata a reti bianche a Genova con la squadra di Blessin, che dall’arrivo del tecnico tedesco non ha più perso una partita anche se ha fatto cinque pareggi compreso quello con i nerazzurri che, visto la loro classifica, danno morale ma servono a poco. Queste le sue spiegazioni: “L’Inter ha dovuto correre tanto, il Genoa ha fatto una buonissima gara, ha un’anima, è coraggiosa e mai ho visto l’Inter costretta a lanciare lungo come ha fatto col Genoa. Vedo un’Inter meno paziente, tante sbracciate dopo errori tecnici. L’anno scorso i nerazzurri hanno vinto anche con fatica. Adesso c’è meno brillantezza, si fa fatica a trovare una soluzione in avanti. I quinti di centrocampo sprecano tante energie“.