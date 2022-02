Accorsi: “Mi sembra che l’Inter stia ottenendo i risultati sperati e la cosa mi piace molto”

Inter, l’attore Stefano Accorsi ha voluto raccontare come è diventato simpatizzante nerazzurro grazie a moglie e suocero

L’attore Stefano Accorsi non è un amante del calcio, ma grazie alla moglie Bianca sta imparando ad apprezzarlo ed è diventato un simpatizzante nerazzurro. Queste le sue prime dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Avere una squadra del cuore deve essere una gran bella cosa. Io non l’ho avuta e a dire la verità mi dispiace“. L’artista ha poi spiegato: “Da bambino sono andato allo stadio una sola volta, a vedere Bologna-Spal: a casa si tifava rosso-blu, quindi il Bologna resta per me una realtà familiare. Da grande sono andato spesso allo stadio, con mia moglie Bianca tifosissima nerazzurra. Il primo regalo che mio suocero ha fatto ai miei figli è stata la maglia dell’Inter e mi sembra stia ottenendo i risultati sperati. Devo dire che la cosa mi piace molto”. Il padre di Bianca, è il simpatico direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, che spesso, nei suoi editoriali sul noto settimanale, conferma il suo amore per la squadra meneghina