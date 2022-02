Milan-Inter, parla Inzaghi: “Derby bellissima vetrina. Partita fondamentale”

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del match d’andata di Coppa Italia fra Milan e Inter

Non apparsa particolarmente al meglio nelle ultime partite, sta faticando eccome l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci da ben quattro partite nelle quali non sono riusciti a trovare la via dei tre punti e ora le cose si fanno ancora più interessanti in ottica scudetto.

Vince e convince il Napoli di Luciano Spalletti. Stecca nuovamente invece anche il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri, che proprio come gli attuali campioni d’Italia si sono resi protagonisti di un pareggio tutt’altro che emozionante contro un buon Udinese. Non a caso, a trovarsi di fronte nel prossimo match di Coppa Italia saranno proprio le due compagini milanesi. I nerazzurri sono reduci da ben due sconfitte e soli due pareggi ottenuti nelle ultime quattro gare tra campionato e coppe e arrivati a questo punto, si trovano a dover affrontare i propri cugini in questo match così sentito. Non sono mancate invece le dichiarazioni di entrambi i due allenatori e a presentare questo match, c’ha pensato di fatti lo stesso Simone Inzaghi.

Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia della semifinale d’andata contro il Milan

Intervistato ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ è stato proprio l’attuale tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi a dire la sua in merito a questo scontro così importante: “Daremo battaglia. Sarà una partita nella quale prevarrà soprattutto l’aspetto mentale. Si tratta indubbiamente di una vetrina incredibile, ma conta soltanto la prestazione”. Queste le dichiarazioni da parte del tecnico piacentino, il quale non ha avuto alcun dubbio e ha poi così concluso: “Dobbiamo cercare di recuperare più energie possibili e provare ad affrontare ogni partita nel modo giusto. Questo resta il mio obiettivo. Chiaro che per quanto riguarda il derby fare un gol in trasferta sarebbe già un grande vantaggio”.