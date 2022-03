Calciomercato, solo l’Inter nel suo futuro | Milan ‘rimbalzato’

La stima nei confronti della sponda nerazzurra di Milano è totale, invito rossonero rispedito al mittente con decisione

Il nome di Scamacca come futuro attaccante dell’Inter continua a risuonare forte per le strade di Milano. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il calciatore vestirà la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione come legittimo erede di Dzeko per caratteristiche fisiche e tecniche.

Questo movimento di mercato darebbe un’importante scossa, in positivo, agli assetti di Inzaghi che al momento soffre con i suoi attaccanti della loro ridotta capacità realizzativa. E in più, sposerebbe a pieno le volontà dello stesso calciatore che vuole a tutti i costi l’Inter, dopo aver rifiutato le avanches del Milan. I rossoneri avevano infatti iniziato a sondare il terreno nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Inter, 40 milioni per Scamacca

La richiesta da 40 milioni di euro fatta dal Sassuolo si ridurrà probabilmente con una contropartita. L’operazione è destinata ad andare in porto con la formula del prestito con diritto oppure obbligo (formalità ‘bilancistiche’) di riscatto.