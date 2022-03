Inter-Salernitana, designato l’arbitro della 28esima giornata

By

Al fischietto di Tivoli il prossimo match dell’Inter in casa contro la Salernitana, nerazzurri obbligati alla svolta

Come consuetudine del mercoledì, l’Organo Tecnico competente dell’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la giornata del campionato di Serie A da disputarsi nel weekend immediatamente seguente.

Per la ventottesima giornata, il delicatissimo match tra Inter e Salernitana – in cui i nerazzurri sono chiamati a riscattare la striscia di risultati deludenti delle ultime uscite contro un’avversaria sulla carta nettamente inferiore – verrà gestito dall’arbitro Livio Marinelli della Sezione di Tivoli. Ad assisterlo ci saranno Tolfo e Paganessi, quarto uomo Marchetti. In sala VAR, Chiffi e Passeri.

Marinelli, un solo precedente con l’Inter

Il direttore di gara Marinelli ha sinora arbitrato una sola volta l’Inter in occasione della sfida di novembre fuori casa contro il Venezia, terminata col punteggio di 0-2. Da non segnalare nessuna ammonizione né espulsione sul referto. Nel caso della Salernitana, invece, Marinelli ha incontrato più volte nel corso della sua carriera i campani nel periodo di permanenza in Serie B che oscilla tra il 2016 ed il 2019.