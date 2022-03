Scamacca più uno straniero: affare da ‘soli’ 15 milioni di euro

Scamacca arriverà per raccogliere l’eredità di Edin Dzeko. Il bomber del Sassuolo non sarà però l’unico rinforzo per il reparto avanzato

Un accordo ancora non c’è, ma verrà trovato considerati gli eccellenti rapporti tra gli Ad Marotta e Carnevali. A meno di un clamoroso dietrofront dell’Inter, quindi, Gianluca Scamacca vestirà la maglia nerazzurra a partire della prossima stagione. Il classe ’99 capitolino non sarà però l’unico rinforzo per l’attacco, vista la certa partenza di Sanchez – l’Inter non ha mai cambiato idea in tal senso – e quella possibile di Lautaro.

Il secondo colpo per il reparto avanzato sarà straniero. Resiste la suggestione Dybala, ma sappiamo che alla dirigenza interista piacciono molto sia Jonathan David del Lille – il quale però costerebbe tanto tra cartellino e commissioni – che Gabriel Jesus del Manchester City nel mirino di Ausilio già ai tempi del Palmeiras. Stamane ‘Tuttosport’ ha invece rilanciato il nome di Marcus Thuram, che avrebbe firmato con l’Inter già l’estate scorsa se non si fosse infortunato al ginocchio.

Calciomercato Inter, Thuram non passa di moda: 15 milioni possono bastare

La società di viale della Liberazione stava chiudendo per circa 25 milioni di euro, una cifra che ora non andrebbe certo a spendere per due motivi: il primo è che il suo contratto scade nel 2023, dunque fra solo un anno, il secondo che è reduce da una stagione deludente (1 solo gol, ma fino a ottobre out per infortunio). La stima nei suoi confronti è tuttavia rimasta immutata, parliamo di un giocatore in grado di spaccare la partita con la sua agilità e velocità, nonché di un profilo ancora giovane (compierà 25 anni ad agosto) con potenziale forse non del tutto venuto fuori. Tatticamente potrebbe essere ‘adattato’ anche da prima punta. Il filo diretto con Raiola, suo agente, può consentire a Marotta e soci di trovare un’intesa soddisfacente col Borussia M’Gladbach, diciamo su un prezzo intorno ai 15 milioni di euro.