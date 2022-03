I giallorossi non demordono su Darmian dell’Inter, potrebbero presto proporre uno scambio insipido

Una mossa che non convince e forse neppure conviene, fronte Inter. Questo è il sunto più attendibile in relazione a quanto starebbe cercando di attuare la Roma per strappare dalle mani nerazzurre il prezioso contributo dell’esterno destro Matteo Darmian.

Il laterale, finora ampiamente utilizzato da Inzaghi come alternativa a Dumfries che ha avuto una lenta ma costante carburazione nel corso di primi due terzi di stagione, non avrebbe intenzione di muoversi da Milano e neppure la dirigenza avrebbe contemplato quest’ipotesi. La Roma, tuttavia, è fortemente intenzionata ad esaudire i desideri di Mourinho che, fronte mercato, si sa, è sempre stato molto attivo. L’idea che sarebbe frullando nelle menti è quella di uno scambio per il mediano Amadou Diawara, da tutti ricordato per l’ottima stagione d’esordio in Serie A nell’ormai lontano 2015 con la maglia del Bologna. Il suo netto calo di rendimento, condizionato dallo scarso minutaggio nel corso dell’esperienza a Napoli e da qualche piccolo intoppo fisico, ne ha occultato parzialmente la nomea anche tra le file della Roma. Ed oggi, non rientrando più nei piani tecnici, è considerato in uscita.

Calciomercato Inter, Darmian-Diawara: il perché di uno scambio improduttivo

Seppur le qualità del centrocampista siano condivise all’unanimità e potrebbero persino essere consone all’adattamento negli schemi di Inzaghi come sostituto legittimo di Brozovic nel tanto agognato turnover, la sua annessione all’Inter comporterebbe più contro che pro. Primo fra tutti proprio la perdita di un elemento silenzioso ma prezioso come Darmian. L’Inter, di conseguenza, potrebbe venir meno a questo piano di mercato.