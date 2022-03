DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Salernitana | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Salernitana di Nicola in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve la Salernitana nell’anticipo del venerdì che apre la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno, in un testa-coda molto delicato.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono tornare al gol ed al successo che manca da ben quattro partite in cui sono stati raccolti appena 2 punti per scavalcare Napoli e Milan in vetta in attesa dello scontro diretto di domenica. Dall’altra gli amaranto di Nicola sognano il colpaccio per abbandonare l’ultimo posto in classifica e provare la rimonta salvezza. All’andata l’Inter si impose con un netto 5-0. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.