Probabili formazioni Inter-Salernitana: Inzaghi fa riposare tre big

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Salernitana valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A

L’Inter non può permettersi di fallire nuovamente l’appuntamento con la vittoria stasera contro il fanalino di coda Salernitana, rivoluzionato nel mercato di gennaio e poi rilanciato da Nicola capace subito di fermare il Milan all’Arechi. Per il morale e per la classifica, con un successo si riprenderebbe momentaneamente la vetta, in definitiva per scacciare la crisi: per la squadra di Inzaghi i tre punti sarebbero vitali.

Il tecnico è intenzionato a far riposare tre big: de Vrij, Calhanoglu e Ivan Perisic. Al loro posto rispettivamente Ranocchia, Gagliardini e uno tra Darmian (favorito) e Dimarco. Stanchi ma confermati nell’undici sia Brozovic (allarme rientrato: ieri in allenamento aveva avuto una tacchettata al ginocchio) che Barella. Dubbio davanti tra Lautaro e Sanchez, con il primo però in pole. C’è in realtà anche l’ipotesi tridente, ora remota, con il cileno alle spalle di Martinez ed Edin Dzeko. Sponda Salernitana, Nicola non avrà Ribery alle prese coi postumi dell’incidente: davanti l’ex Bonazzoli è leggermente favorito su Perotti. Scontata la presenza di Verdi e Djuric. Arbitrerà Marinelli di Tivoli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Lautaro. All.: S.Inzaghi

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi; Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Mousset. All.: Nicola

ARBITRO: Marinelli di Tivoli