Cambiasso: “Su come giocarsela col Liverpool, penso che Simone Inzaghi lo saprà meglio noi”

Inter, l’ex centrocampista Cambiasso ha volto dare la sa opinione slla gara di ritorno degli ottavi di inale di Champions Leage contro il Liverpool

E’ stato uno degli eroi del ‘Triplete’ dell’Inter e quindi di ‘imprese’ se ne intende. L’ex centrocampista Esteban Cambiasso, in attesa che una squadra decida di offrirgli una panchina, prosegue nel suo ruolo di opinionista. Sky Sport 24 lo ha intervistato per avere un parere sulle possibilità della squadra di Simone Inzaghi di ribaltare la sconfitta subita al Meazza contro il Liverpool, nella partita di andata degli ottavi di Champions League persa 2-0. La gara di ritorno è prevista domani sera nello stadio Anfield Road. Queste le sue spiegazioni: “L’unica cosa certa è che non esiste niente di impossibile, nello sport come nella vita. Andare pensando che i giochi sono fatti mi sembrerebbe un errore. Su come giocarsela col Liverpool, penso che Simone Inzaghi lo saprà meglio di tutti noi: è lui che vede i giocatori ogni giorno. Penso che saranno più convinti dopo il risultato di ieri, martedì si vedrà”. Esteban Cambiasso arrivò all’Inter nell’estate del 2004 dal Real Madrid e vi rimase fino al 2014. Nelle 10 stagione in cui è rimasto a Milano ha raggiunto, tra campionato e coppe, 411 presenze e segnato 51 reti. Con la maglia dai colori del cielo e della notte, ha vinto 5 campionati italiani. 4 coppe Italia 4 Supercoppe italiane, una Champions League e un Mondiale per club.