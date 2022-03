Le parole di Fabinho rilasciate alla vigilia del match Liverpool-Inter, valido per gli ottavi di finale di Champions League

Non c’è alcun dubbio a riguardo: soltanto una tra Inter e Liverpool potrà accedere ai quarti di finale di Champions League. Non a caso, dopo il 2-0 rifilato ai nerazzurri all’andata, i padroni di casa hanno soltanto un obiettivo in mente e a rafforzare il concetto qualora non fosse chiaro, ci ha pensato proprio Fabinho.

Intervenuto nella propria conferenza stampa di rito assieme al tecnico Jurgen Klopp, a sciogliere più di qualche semplice dubbio ci ha pensato lo stesso Fabinho e lo ha fatto esprimendosi proprio sul match di ritorno degli ottavi di finale. “L’Inter è un’ottima squadra, ma quel che conta è che noi vogliamo vincere di nuovo. Giocano un calcio strepitoso e non a caso, all’andata, nonostante abbiano perso hanno giocato meglio di noi”. Queste le parole del centrocampista brasiliano alla vigilia di Liverpool-Inter. Dichiarazioni che testimoniano tutta l’importanza di questa sfida così importante. Resta ancora da capire hi sarà delle due a strappare il pass per i quarti di finale, ma a proposito di questo, il classe 1993 sembrerebbe non aver alcun dubbio: “I nerazzurri restano la miglior squadra italiana degli ultimi due-tre anni, ma il ritorno si giocherà ad ‘Anfield’ davanti ai nostri tifosi. Starà a noi dover chiudere il discorso qualificazione quanto prima e fare in modo che la squadra di Simone Inzaghi non riacquisisca quella fiducia”.