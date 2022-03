Sanchez scrive ‘Fino alla fine’, scatta la ridicola polemica social

L’attaccante dell’Inter condannato da alcuni tifosi per aver condiviso lo slogan della Juventus, ecco la verità

La prestazioni di cuore offerta dal leone cileno Alexis Sanchez nel corso di Liverpool–Inter non è bastata per alimentare il vano 0-1 maturato sul manto erboso di ‘Anfield’ in ottica del passaggio al turno successivo.

Come se non bastasse, il calciatore ha rimediato anche una doppia ammonizione – e quindi l’espulsione – per due interventi non cattivi ma certamente pericolosi che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità dell’avversario. Al termine della partita, nel pieno del rammarico condiviso coi compagni di squadra, si è tuttavia voluto aprire con una didascalia dalla dicitura ‘Fino alla fine’ sul proprio profilo Instagram che avrebbe poi scatenato una forte – e ridicola – polemica tra alcuni tifosi.

Fino alla fine di Sanchez mi ha fatto cappottare dal ridere, aiuto — r o x 🍂 (@lovesetmefree) March 10, 2022

sanchez che scrive “fino alla fine” chiaro indizio che sarà il prossimo acquisto di cherubini — angela 🦓 (@C1TTAEPER1FER1A) March 10, 2022

State calmi, Sanchez ha sbagliato.

Voleva scrivere #niñoallafine — luna 🌙 (@lunastark81) March 10, 2022

La spiegazione della frase, sebbene ricordi lo slogan della Juventus, ha tutt’altro a che vedere con la rivale bianconera: piuttosto il calciatore intendeva rimarcare con orgoglio la propria appartenenza al progetto nerazzurro dichiarando di aver lottato, fino alla fine, nonostante tutto, come un leone al fine del raggiungimento di uno scopo comune.